L’intera Sezione Lega Val Nervia-Val Verbone “Bruno Ravera” esprime la massima solidarietà al Sindaco di Camporosso l’Architetto Davide Gibelli, un cui parente nei giorni scorsi è stato vittima di pesanti intimidazioni e minacce telefoniche.«Noi tutti ci teniamo a esprimere la nostra forte condanna nei confronti di questo increscioso gesto» commentano i membri del Carroccio locale, aggiungendo di voler altresì mostrare la propria vicinanza al Sindaco Gibelli, «stimato e apprezzato sia come persona che in quanto Amministratore, ruolo che ricopre con grande impegno e preparazione».

