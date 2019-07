Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Gli organizzatori si scusano per il disagio del cambio orario, non più alle 17.30 ma alle 16.00, e comunicano inoltre che l’apertura serale del Museo con visite guidate e attività didattiche, data la concomitanza del concerto è stata annullata.

A seguire una conversazione e visita alla scoperta, insieme al pubblico presente, della mostra “Madre Terra”, con la curatrice, Silvia Alborno e l’artista americana Patrizia A.Salles, alla sua seconda esposizione in terra ligure, tra Bordighera e Ventimiglia.

L’affascinante tema e indagine oggetto della conferenza di Alessio Santiago Policarpo, giovane storico dell’arte ventimigliese, laureatosi magna cum laude a Firenze, tratta agilmente l’arte visiva da fine Settecento ai giorni nostri nella sua rievocazione e confronto con l’antichità. Suggestive e interessanti le immagini proposte da Alessio in accompagnamento all’intervento critico. Introdurrà Daniela Gandolfi, conservatrice del MAR.

Alessio Santiago Policarpo al “MAR” di Ventimiglia terrà una conferenza sul tema “L’Antico nel Contemporaneo. Memoria e mutamenti” in occasione della mostra “Madre Terra”, opere di Patrizia A.Salles, prorogata al 17 agosto.

