Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pocket (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

Un ragazzo di 16 anni è ricoverato in rianimazione all’ospedale San Martino di Genova dopo una caduta dal tetto di un capanno su cui era salito per farsi un selfie. E’ successo prima dell’alba nel quartiere di Castelletto a Genova. Il giovane era a una festa con una decina di amici. Ha deciso di scattarsi una foto e si è arrampicato. Cadendo, è finito su una cancellata appuntita rimanendo infilzato al fianco.

Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pocket (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

Un ragazzo di 16 anni è ricoverato in rianimazione all’ospedale San Martino di Genova