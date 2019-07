La manifestazione “Forza della natura” inserita nel calendario estivo 2019 del Comune di Sanremo, per ricordare la figura di Libereso Guglielmi, chiuderà giovedì 1°agosto sempre in piazza San Siro e sempre alle 21,15 con l’“Omaggio a Fabrizio De André, ricordando Don Gallo”, “I fiori di Faber”, che profumano di anarchia e solidarietà. Parole e canzoni con Claudio Porchia e Christian Gullone. Ingresso Libero.

Un reading teatrale musicale tratto dal libro “I fiori di Faber” ricavato da un libro che ha ottenuto un grande successo del libro e che vede sul palco l’autore del libro che parla del significato dei fiori nelle canzoni di Fabrizio De Andrè e un cantante che suona alcune delle melodie contenute nel libro.

Fabrizio De Andrè amava la natura di cui i fiori rappresentano un tratto della bellezza. Nei testi delle sue canzoni sono frequenti le citazioni floreali mai banali e sempre di grande valore simbolico. Lo spettacolo, tratto dal libro “I fiori di Faber” rappresenta uno stimolo a riascoltare alcune sue canzoni utilizzando una chiave di lettura nuova: quella del linguaggio dei fiori, dei colori e dei profumi. Il risultato è un viaggio attraverso canzoni emozionanti, atmosfere originali, disegni ed essenze insieme dolci e amare, a tratti deliziose o pungenti.

I diritti d’autore del libro “I fiori di Faber: dai diamanti non nasce niente” di Claudio Porchia con prefazione di Pepi Morgia e patrocinio morale della Fondazione De Andrè sono devoluti alla comunità di San Benedetto al Porto di Genoa, fondata da Don Andrea Gallo.

Fra le molte canzoni di Fabrizio, che contengono un richiamo esplicito ai fiori ed alla natura, l’autore ne ha selezionate 10, ne ha esaminato la simbologia ed evidenziato il profumo. Successivamente ha coinvolto alcuni artisti di diverse discipline, che hanno realizzato per ogni brano un disegno. Il risultato è un libro originale, illustrato con disegni inediti e profumato da un’essenza esclusiva. Le opere degli artisti saranno vendute ed il loro ricavato insieme agli utili della pubblicazione saranno devoluti alla comunità di San Benedetto di Genova di Don Andrea Gallo.

