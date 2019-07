A San Bartolomeo al Mare è la settimana del Rovere Jazz Festival. Dopo il successo del Rovere d’Oro, del M&T Festival, degli eventi per la Settimana Europea della Musica, in attesa di SanBart Cabaret e degli altri grandi eventi del piccolo paese del Golfo dianese, la magia del jazz incontra uno dei luoghi di raccoglimento più suggestivi della Riviera ligure di ponente, il Santuario di Nostra Signora della Rovere: sorto nel Trecento per venerare la statua lignea della Madonna miracolosamente rinvenuta su un albero di rovere, sui resti di un precedente impianto paleocristiano, il Santuario conserva al suo interno numerose immagini della Vergine: un dipinto ad olio su tavola del XVI secolo di scuola fiamminga, un crocifisso ligneo di tipo catalano in legno d’ulivo del XV secolo, forse di produzione locale; una tavola cinquecentesca della Madonna col Bambino e quattro pannelli lignei provenienti in origine da un grande polittico di una pala con l’Annunciazione, San Giovanni Battista e l’Eterno, opera di Giulio De Rossi del 1578. L’ovale affrescato da Tommaso Carrega (1808) è incorniciato da pregevoli stucchi dell’inizio del XIX secolo.

Anche per valorizzare ulteriormente questo splendido luogo, cinque anni fa è nato il Festival Rovere Jazz, che – forte del percorso di consolidamento nel frattempo intrapreso – ospiterà quest’anno tre serate straordinarie, con musicisti di grandissimo rilievo del panorama jazz italiano. Da venerdì a domenica (ingresso libero, ore 21:30), sotto la direzione artistica del dinamico Alex Nicoli, batterista, Presidente dell’Associazione Culturale La Ritmica, fondata dal compianto Gianni Branca, si alterneranno Matteo Brancaleoni Quartet, Paolo Bonfanti and Crescent City Funk e Colours of Life Trio.

“E’ un alto grande appuntamento che contribuisce a valorizzare e a far conoscere ulteriormente il nome di San Bartolomeo al Mare – spiega il Sindaco Valerio Urso -. Non un semplice intrattenimento, ma una manifestazione di alto valore artistico e culturale”.

Rovere Jazz Festival

5a Edizione

Sagrato del Santuario di N. S. della Rovere

Ore 21:30

Venerdì 2 agosto

Matteo Brancaleoni Quartet

Sabato 3 agosto

Paolo Bonfanti and Crescent City Funk

Domenica 4 agosto

Colours of Life Trio

MATTEO BRANCALEONI QUARTET

Matteo Brancaleoni è ritenuto uno degli interpreti italiani di spicco del songbook americano. Da 15 anni sulla scena jazz e swing italiana ed internazionale è considerato uno degli interpreti principali del Songbook italiano e Americano. Spesso paragonato ai suoi idoli Frank Sinatra, Dean Martin e Nicola Arigliano, è semplicemente il meglio dello tradizione swing e jazz in Italia e si è costruito uno stile sempre più personale e ben definito. Con oltre 800 concerti si è esibito in alcuni dei più prestigiosi ed esclusivi palchi, location e festival nel mondo. Ha incassato ben 12 sold out al Blue Note di Milano. Artista dal talento poliedrico, cantante, attore, voce radiofonica e giornalista, ha venduto oltre 60 mila copie dei suoi dischi e registrato 7 album che hanno raggiunto per 4 volte la posizione n.1 dei dischi jazz più venduti su iTunes. Si è esibito e ha collaborato con personaggi e musicisti del calibro di Michael Bublé, Renzo Arbore, Fiorello, Franco Cerri, Renato Sellani, Gianni Basso, Stefano Bollani.

PAOLO BONFANTI and CRESCENT CITY FUNK

Paolo Bonfanti e la sua band con un trio di fiati d’eccezione presentano il nuovo progetto Crescent City Funk dedicato alla musica di New Orleans ed in particolare ai suoi aspetti più funky; un tributo ai grandi rappresentanti di questo stile musicale come Allen Toussaint, “Dr. John” Mac Rebennack, The Meters, Trombone Shorty ed altri includendo anche alcuni brani originali ispirati alla stessa atmosfera.

PAOLO BONFANTI: chitarre, voce solista

ROBERTO BONGIANINO: fisarmonica, voce

NICOLA BRUNO: basso, voce

ALESSANDRO PELLE: batteria, voce

con

ALBERTO BORIO: trombone

SIMONE GARINO: sax alto

DANIELE BERGESE: sax tenore

COLOURS OF LIFE TRIO

E’ un incontro tra grandi artisti che propongono un repertorio di brani originali con le atmosfere del jazz elettrico e i chiaroscuri della musica contemporanea nord-europea, un caleidoscopio di luci e colori nuovo ed avvolgente.

Per Mathisen, fu presentato da una rivista specializzata con “la risposta norvegese a Jaco Pastorius”: definizione che vi farà sorridere finché non lo sentirete suonare: decine di incisioni discografiche con le maggiore etichette europee, collaborazioni con i migliori musicisti al mondo (da Gary Husband, ad Alex Acuna passando da Ulf Wakenius) e una vita tra Oslo e Vienna. Passa con disinvoltura dal basso elettrico di ogni tipo al contrabbasso. Un vero top player europeo.

Giorgio Di Tullio, batterista, vanta collaborazioni con alcuni tra i più importanti musicisti al mondo, ed è un vero e proprio caposcuola della batteria contemporanea, facendo della molteplicità del suo stile un sorprendente punto di forza.

Lorenzo De Finti, pianista, dalla formazione classica prende la peculiarità della sua sonorità, dal suo percorso jazzistico la straordinaria varietà interpretativa delle sue performance.

La sua ultima uscita discografica WE LIVE HERE recensita ovunque nel mondo, si è guadagnata le 5 stelle sul mensile americano Downbeat.