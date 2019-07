Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Dopo avere accumulato esperienza in diverse compagini del Ponente (Carlin’s Boys, Vallecrosia, Camporosso), Andrea Giglio va a rafforzare il reparto difensivo della squadra di Promozione con l’obiettivo di un rapido ritorno del Ventimiglia nella categoria superiore.

Gradito ritorno al Ventimiglia di Andrea Giglio, classe 1987, forte centrale con la possibilità di adattarsi ad esterno difensivo. Giglio si è accordato con la società granata, società che lo aveva fatto esordire in Eccellenza alcuni anni fa.

