E’ stata inaugurata oggi 29 luglio a Varase di Ventimiglia Località Madonetta “La Casetta” struttura del dopo di Noi che ospiterà dal primo di agosto persone con disabilità.

L’associazione “Spes parenti e amici portatori di handicap” ha aperto le porte de “La Casetta”, struttura di accoglienza che ospiterà quattro persone disabili, inserite in percorsi di autonomia dall’èquipe integrata socio sanitaria, nell’ambito del primo progetto regionale, ai sensi della Delibera n°195 di ALISA.

La struttura si trova al centro delle tenute dove l’Associazione SPES, dal 2011, realizza un progetto di agricoltura sociale, nell’ambito del quale sono inserite 16 persone seguite dai servizi di Salute Mentale, Disabilità Adulti e Distretto socio-sanitario Ventimigliese.

Erano presenti all’inaugurazione il Direttore Sociosanitario Roberto Predonzani, il Direttore della Struttura Disabilità Adulti Gianluca Lisa, il Direttore del Distretto Sanitario Ventimigliese Giuseppe Di Diadoro, rappresentanti dei Comuni e delle istituzioni e il Presidente della Spes Matteo Lupi.

“E’ questo per me un momento di grande soddisfazione, e ringrazio tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione del progetto. – dichiara la Vicepresidente e Assessore alla Sanità di Regione Liguria Sonia Viale – L’Amministrazione Regionale ha investito molto in azioni e risorse volte a favorire la vita autonoma delle persone con disabilità, cercando nel contempo di preservare il proprio ambiente familiare. E’ fondamentale la stretta collaborazione delle Istituzioni e delle Associazioni e il nostro impegno e far si che sia il primo passo di un lungo cammino. La struttura è la realizzazione concreta di un progetto basato su principi fondamentali quali la protezione, la cura, l’assistenza, l’autonomia e l’indipendenza, che è stato possibile realizzare grazie alla cooperazione tra istituzioni e associazionismo, ringrazio pertanto la SPES nella figura del suo Presidente e dei suoi collaboratori” afferma il Direttore Sociosanitario Roberto Predonzani.

