Arrestato di notte per evasione dai domiciliari e ri-condotto a casa in stato di arresto al mattino, un 44enne, è stato di nuovo arrestato perché è evaso di nuovo per andare a rubare della crema per capelli in un supermercato. A Genova Cornigliano dagli accertamenti della Polizia è emerso che durante la notte era già stato arrestato dai carabinieri per evasione e che in mattinata i militari lo avevano accompagnato in tribunale per la direttissima per poi riportarlo a casa ai domiciliari. L’uomo è uscito subito dopo con la scusa di rifarsi la tessera sanitaria nonostante gli uffici Asl fossero chiusi. E’ andato in un supermercato, ha rubato la crema per capelli e poco dopo è stato fermato dai poliziotti.

