Un camionista di 48 anni di Nizza Monferrato (Asti) aveva assunto cocaina, si era fatto una canna e si era pure preso le benzodiazepine, quindi alla guida del suo tir aveva viaggiato contromano un chilometro abbondante di Aurelia in direzione Cairo Montenotte andando a picchiare in rapida successione contro tre auto e mandando all’ospedale 4 persone, di cui una con lo sterno rotto. L’uomo, che è stato denunciato, aveva precedenti analoghi ed ora rischia pesanti multe amministrative e penali, così come la revoca della patente.

