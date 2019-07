Stamani alle 10.40 circa, una pattuglia della Polizia di Stato del Distaccamento di Sanremo, mentre si trovava nell’area di servizio di Bordighera, ha operato un soccorso a una giovane turista colta da travaglio.

La pattuglia era impegnata nei servizi di rafforzamento per l’ultimo week-end di luglio e destinata alla vigilanza (Sosta sicura) nelle aree di servizio autostradali, con compiti di assistenza ai viaggiatori e una prevenzione per i reati.

L’attenzione della pattuglia è stata attirata dal trambusto sviluppatosi nei pressi di un minivan Mercedes Vito con targa serba; avvicinatosi al veicolo, i poliziotti hanno potuto notare la presenza di una bambina appena nata, e della sua neo-mamma, una giovanissima turista serba di poco più di 16 anni, che viaggiava coi genitori.

La famiglia, diretta verso la località francese di Solan, si era fermata poco prima nell’area di sosta perché la figlia aveva iniziato il travaglio.

Prestato il primo soccorso, la pattuglia ha richiesto al Centro Operativo Autostradale della Polizia di Stato di Genova l’invio di una ambulanza, la quale ha trasportato la puerpera e la bambina (alla quale verrà dato il nome di Eleonora) all’ospedale di Sanremo per la dovuta assistenza.

I medici riferiscono che le condizioni della mamma e della piccola Eleonora sono positive.

