Hansine Pellback, violino, 9 anni, svedese (cat. C1), Kloi Malaj, pianoforte, 12 anni, italiana (cat. A3), allieva della scuola di musica San Giorgio di Cervo, Diana Khachatrian, pianoforte, 24 anni, russa (cat. A6) sono i primi concorrenti ad aver ottenuto 100 punti durante le audizioni in corso a San Bartolomeo al Mare per la 32ma edizione del Concorso Internazionale di Esecuzione Strumentale “Giovani Talenti” e “Premio Rovere d’Oro 2019”. Hansine Pellback e Kloi Malaj suoneranno questa sera, insieme a Nicole Rigoni, pianista 19enne, primo premio della sua fascia d’età (cat. A5), in apertura del concerto di Gabriel Guillen Navarro (chitarra). Diana Khachatrian si esibirà invece domani, prima del concerto di Renata Benvegnù (Pianoforte) e Miguel Tamarit (Clarinetto).

