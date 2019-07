La Galleria Poggio a Latte è chiusa per lavori da qualche tempo e al suo ingresso sono state poste delle barriere che come ci ha segnalato una nostra lettrice “Non sono assolutamente sufficienti c’è già stato un incidente” ,venerdì scorso intorno alle 23 uno scooterista è andato a sbattere contro le protezioni fortunatamente senza gravi conseguenze,ma il pericolo c’è anche se dopo lo scontro si è provveduto a fare la segnaletica a terra con le strisce gialle ancora ieri sera la scarsa illuminazione delle protezione era ben chiara si auspica che venga messa in sicurezza la zona al più presto

