Ha rubato in chiesa a Genova 935 euro frutto delle offerte dei fedeli, è scappato ma è stato inseguito dal parroco e da alcuni residenti che lo hanno fatto arrestare dalla Polizia. Grazie a un passante, i poliziotti hanno individuato un portone dove si era intrufolato il ladro. L’uomo, un 51enne italiano, con precedenti per reati contro il patrimonio, contro la persona ed in materia di stupefacenti, è accusato di rapina impropria.

