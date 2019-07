Gianni Morra, residente a Cuneo e la sua compagna Manuela De Mita, di Asti, si sono avvalsi della facoltà di non rispondere davanti al gip, nell’interrogatorio di garanzia in relazione alla presunta truffa sui fondi per gestire due centri di accoglienza di migranti a Sanremo e Vallecrosia. Entrambi sono finiti in carcere con l’accusa di associazione per delinquere finalizzata alla truffa e alla frode in merito alla gestione dei fondi statali destinati ai migranti ospiti dei centri di accoglienza gestiti dalla cooperativa Caribu, della quale i due sono considerati soci occulti con Guido Tabasso ed Antonella Morra, anch’essi arrestati.

