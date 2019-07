Week-end ricco di eventi a Bordighera, da venerdì 19 a domenica 21 luglio: lirica, teatro, arte, world music, animazioni per una “tre giorni” capace di incontrare i gusti e le esigenze più diversi.

Primo appuntamento oggi venerdì, presso la Chiesa Parrocchiale di S. Maria Maddalena nel Centro Storico: alle 21.15 il maestro Francesco Di Lernia eseguirà un concerto che fa parte del programma del XXI Festival Organistico Internazionale “Armonie Sacre, percorrendo le Terre di Liguria”.

Sabato 20 luglio, alle ore 17.30, un’occasione per scoprire il lato più privato di Clarence Bicknell: sarà il nipote Marcus a svelarlo, nel corso di una conferenza che si terrà presso l’omonimo Museo e che comprenderà la proiezione del film “The Marvels of Clarence Bicknell”.

In serata verrà il momento della grande lirica; alle 21.00 infatti, ai Giardini Lowe, andrà in scena “La Traviata” di Giuseppe Verdi per orchestra, coro e solisti, con figuranti in costumi storici. Sarà il proseguimento ideale della stagione musicale che si è tenuta, con successo, lo scorso inverno.

A chi ama il teatro è dedicata la passeggiata con rappresentazione “Alla ricerca di fiamme di Punch e Gole di Piccione”, in programma sabato e domenica alle 18.00 e alle 20.00: un itinerario nel territorio cittadino con partenza dal cancello di Villa Regina Margherita. Lungo il percorso, che toccherà i luoghi dipinti da Claude Monet nel suo soggiorno in Riviera, il pubblico incontrerà personaggi in costume che sapranno raccontare con ironia la vita e l’arte del maestro dell’impressionismo.

Un altro appuntamento, sempre per sabato 20 luglio, a Sasso di Bordighera, dove a partire dalle 19.30 si terrà una serata gastronomica-danzante; ai piccoli ospiti, alle 20.30, è dedicato lo spettacolo di Mago Sasà.

Domenica 21 luglio sarà invece la volta di Touscouleurs. La rassegna, giunta alla XI edizione, propone alle 21.30, presso l’Arena della Scibretta, una delle interpreti e cantautrici più significative della musica popolare: Francesca Incudine.

Questi gli eventi principali.

Il week end di Bordighera offrirà però anche molto altro: le mostre “Monet, ritorno in Riviera”, “Luci e colori del Ponente e Costa Azzurra” di Mario Borella e “Sulle Tracce del Reale” a cura dell’Accademia Riviera dei Fiori Giuseppe Balbo (quest’ultima esposizione avrà termine proprio domenica 21 luglio). E poi ancora gli appuntamenti di Bordighera Summer Fun, il programma di intrattenimento per grandi e bambini, e Bordilandia Park, il parco giochi allestito sull’ex Piazzale dei Pennoni, sul lungomare Argentina.