Nella notte personale del Distaccamento Polizia Stradale di Sanremo ha fermato una moto per normali controlli lungo la statale Aurelia, a Bordighera.

Il conducente, 23enne italiano, residente a Ventimiglia, C.C., ha mostrato subito un comportamento molto agitato, giustificandosi con i due agenti dicendo di essere una persona ansiosa.

I due agenti insospettiti da tale atteggiamento hanno deciso di perquisire la moto dove hanno trovato nel vano sottosella un involucro di plastica trasparente contenente 6 grammi di hashish, poi analizzati dagli uomini della polizia scientifica del Commissariato P.S. di Sanremo.

Il giovane è stato segnalato alla Prefettura di Imperia in quanto consumatore di sostanze stupefacenti.

Il ragazzo è stato inoltre sottoposto agli esami tossicologici per verificare l’ eventuale guida sotto l’ influenza di sostanze stupefacenti. Si è tuttora in attesa di ricevere l’ esito di tali accertamenti.

Correlati