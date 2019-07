Nei giorni scorsi è giunta alla Sala Operativa del Commissariato di Sanremo la segnalazione di un furto di motorino. La proprietaria ha detto agli agenti di aver parcheggiato il suo mezzo davanti ad una tabaccheria in corso Cavallotti per effettuare un acquisto, lasciando però le chiavi inserite nel quadro di accensione. Uscita poco dopo dal locale, non ha più trovato il motorino. Dalla visione delle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza, gli agenti hanno individuato un uomo che giungendo a bordo di un motorino, si è accostato al mezzo della donna e con questo, dopo essere sceso dal proprio, si è allontanato rapidamente. Gli agenti hanno notato gli indumenti e il casco indossato dall’uomo che si era allontanato a bordo del motorino appena rubato. Dalle verifiche effettuate sullo scooter lasciato sul luogo del furto, i poliziotti sono risaliti al proprietario, sanremese di 43 anni con numerosi precedenti di polizia, che nel giro di poche ore veniva rintracciato in via Duca degli Abruzzi. L’uomo, accompagnato negli uffici di polizia, veniva indagato per furto aggravato. In questa sede emergeva anche che il 43enne era sprovvisto di patente in quanto revocatagli nel 2013. Gli è stata così anche contestata la guida senza patente con fermo amministrativo del motociclo. La legittima proprietaria del mezzo veniva contattata dagli operatori di polizia per la restituzione della moto.

