Eclissi parziale di Luna. Stasera dalle 20:30 l’incontro organizzato dal Gruppo Imperiese Astrofili per osservare l’eclissi con gli appassionati ed esperti astrofili.

Le eclissi di Luna avvengono quando si verifica un allineamento nello spazio tra il Sole, la Terra e la Luna, per cui la Terra nasconde totalmente o parzialmente la luce del Sole alla Luna, proiettando su di essa un cono d’ombra e un cono di penombra. Stasera assisteremo ad un’eclisse parziale, il disco lunare sarà solo parzialmente oscurato ed una parte di esso rimarrà luminosa, la parte oscurata dal cono d’ombra della Terra oscillerà tra il 55 e il 65,30%. Benché il fenomeno sia visibile anche ad occhio nudo sarà possibile osservare l’eclissi dal telescopio messo a disposizione per l’occasione dal Gruppo Imperiese Astrofili.

La fase iniziale di eclisse sarà difficile da osservare per la predominante luminosità del cielo, lo spettacolo avrà inizio alle 20:44 quando la Luna entrerà nel cono di penombra della Terra, il fenomeno sarà ben visibile per tutta la sua evoluzione.

Il contatto con il cono d’ombra, si verificherà alle 22:01, mentre il picco massimo verrà raggiunto alle 23:30. In quel momento il disco lunare apparirà ampiamente oscurato dall’ombra della Terra, presentandosi in parte rossastro e in parte bianco-giallognolo.

Superato il picco inizierà la fase di uscita dal cono d’ombra, che avverrà alle 00:59 di mercoledì 17 luglio. La Luna uscirà dal cono d’ombra un’ora e diciotto minuti dopo riprendendo il classico colore.

La Luna non sarà la sola protagonista della notte tra martedì e mercoledì. Ci sarà una congiunzione tra il satellite naturale e Saturno, ovvero una stretta vicinanza tra i due corpi celesti che renderà ovviamente lo spettacolo migliore e Giove sarà anche più visibile e splendente di Saturno.

Appuntamento a Imperia, Largo Ragazzi del ‘99 zona Rabina a partire dalle 20:30.