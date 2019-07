Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Anche quest’anno il Centro Culturale e Ricreativo del Comune di Dolceacqua, propone un ampio programma Estivo. Tutti gli Eventi sono a Offerta Libera con l’unico scopo di autofinanziare prossimi eventi. Si coglie l’occasione per ringraziare tutti i volontari che sono sempre disponibili a darci una mano.