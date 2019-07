Un uomo Domenico Massari ha ucciso l’ex moglie Deborah Ballesio di 40 anni durante una serata Karaoke all’interno di un Bar a Savona. Oltre alla vittima altre due donne sono state ferite dai colpi di arma da fuoco esplosi dall’assassino che è fuggito armato dalla scena del delitto.

Domenico Massari 48 anni era già stato condannato in passato per stalking nei confronti della Ballesio ed aveva dato fuoco al locale della donn ad Altare in Valle Bormida nel 2015 vicenda che è sfociata nella tragedia.

l’uomo è tutt’ora ricercato