Bronzo per il quattro di coppia femminile cat. C (43/50 anni) per la Canottieri Sanremo ai Campionati Italiani Master svoltisi nel bacino della Standiana di Ravenna.

Arianna Cioni, Manuela Bongiovanni, Stefania Crespi Mager e Fulvia Taggiasco sui 1000 metri hanno chiuso in terza posizione con il tempo di 4’11” precedute da Canottieri Caprera e Cus Torino ma tenendo a distanza il forte equipaggio della Canottieri Corgeno.

Ottimo risultato per le matuziane, solitamente impegnate in mare sulle barche coastal rowing, che hanno tenuto testa alle più esperte vogatrici di lago e di fiume sulle più tecniche barche fuori scalmo.

Ai piedi del podio Massimo Flore e Giovanni Buquicchio quarti nell’otto misto con Armida e Cerea dietro Pavia, Padova e Limite sull’Arno.

Piazzamenti tra i primi sei anche nelle barche corte per i doppi di Flore e Buquicchio, Cioni e Bongiovanni, Crespi e Taggiasco.

Ora l’obiettivo dei master e dei senior della Canottieri Sanremo sono i Campionati Italiani di Coastal Rowing che si svolgeranno a fine settembre a Pescara ai quali il coach Renato Alberti conta di portare oltre 30 atleti bianco azzurri.