Il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, l’assessore alla Comunicazione Ilaria Cavo e tutta la Giunta regionale esprimono il proprio cordoglio per la scomparsa di Eugenio Agosti, ex capo cronista del Secolo XIX di Genova. “La sua scomparsa – affermano Toti e Cavo – ha suscitato dolore in tutto il mondo del giornalismo, che riconosceva unanimemente la sua correttezza e professionalità. Rivolgiamo le più sentite condoglianze ai familiari oltre che alla redazione del Secolo XIX e a tutti i colleghi che lo hanno conosciuto”, concludono.

