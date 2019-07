In occasione del suo ventesimo anniversario l’Accademia Internazionale di Musica “Voce e Violino”, guidata dalla famosa Prof.ssa Lyuba Kazarnovskaya, Presidente dell’Accademia, cantante lirica ed addetta culturale presso la RAM, Associazione per la promozione e cooperazione culturale, annuncia la realizzazione di uno speciale concerto di giovani dell’Accademia: un appuntamento con la passione per la musica e la costruzione di nuove relazioni. Il concerto si terrà nel salone del prestigioso Royal Hotel Sanremo su invito di Marco Sarlo, Management Consultant. La Professoressa Kazarnovskaya sottolinea è particolarmente felice che quest’ anno l’Accademia estiva si sia svolta nella splendida città di Chiavari, mentre negli anni passati era stata accolta in altre città europee come Roma, Verona, Vienna, Salisburgo, Parigi, Madrid e Barcellona. La Regione Liguria è uno dei suoi posti prediletti, perciò già nei prossimi mesi su iniziativa della Prof.ssa Kazarnovskaya si prevede di firmare il documento interstatale relativo al protocollo di intenti in pieno spirito di amicizia e di collaborazione nel campo del turismo e della cultura tra: – Sanremo e Yaroslavl, capitale dell'”Anello d’Oro”, Russia – Dolceacqua e Vyatskoye, Russia. Questi documenti sono stati elaborati in sinergia con il Governo di Yaroslavl ed il Comune di Vyatskoye da parte russa e con il Comune di Sanremo e quello di Dolceacqua da parte italiana. Il concerto si terrà sabato 13 luglio alle ore 18.30 al Royal Hotel Sanremo che diventerà il palcoscenico privilegiato dell’evento. Al termine verrà servito un piccolo rinfresco.

