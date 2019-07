Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pocket (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

Il torneo è stato vinto dal team Privè che ha sconfitto 10 a 6 in una combattuta finale i favoriti iniziali del team Soul Burger . Al terzo posto si è classificato il team Big Ben che ha regolato 11 a 7 nella finale di consolazione il blasonato team Pizzeria Roberto .

Si è conclusa la terza edizione del Sanremo Beach Soccer che si è tenuto presso la spiaggia del “K-Beach” a Sanremo da domenica 30 giugno a sabato 6 luglio 2019. La manifestazione, organizzata da Fabio Varesio e Alessandro Lupico , con la collaborazione di Around Events e con il patrocinio della Sanremese Calcio , è stata un grande successo.

Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pocket (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)