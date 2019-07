Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Completano la delegazione imperiese Asia Abate, Linda Bardella, Nicole Capelli, Asia Graziani, Eleonora Mattioli, Martina Puppo, Michelle Trosso, Alexia Vera; queste giovani atlete si sono tutte confrontate con buoni risultati con le centinaia di ginnaste venute dalle altre regioni, sia in gare individuali che di squadra, dimostrando un adeguato livello di preparazione collettivo.

Le atlete, accompagnate dai tecnici Alberto Rovere e Roberta Amorino, hanno ottenuto anche brillanti risultati nelle combattute gare individuali sui grandi attrezzi dell’artistica (trave, volteggio e corpo libero); in particolare si sono distinte: Giulia Medda e Giorgia Campione, rispettivamente quarta e settima classificata nella categoria delle nate nel 2006; Alice Giovannoli (quarta) e Lucia Calcagno (sesta) tra le 2004; Anita Gandossi, dodicesima tra le più giovani della categoria allieve.

