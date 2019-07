L’Atletico Argentina è più viva che mai. Sono partite le giornate di ritrovo per pianificare la nuova stagione 2019/20 del settore giovanile. Nella giornata odierna si sono radunate le categorie Giovanissimi 2006 e Pulcini 2009/2010. Svolgendo non proprio un OpenDay come vanno di moda in estate, ma più semplicemente una seduta di allenamento improntata sul divertimento ma ancor di più sulla conoscenza dei nuovi allenatori ed educatori sportivi. Infatti le 3 novità saranno l’allenatore Pignotti per i 2006 e Miatto, Elulogio, Izetta per i 2010 e 2009. Dimostrazione che dopo l’affiliazione con la Sampdoria, la società è tutt’altro che apatica e inattiva, anzi ha ben chiaro i passi da svolgere per continuare la crescita partita lo scorso anno. Se ci fossero famiglie e ragazzi interessati a conoscere il nostro programma SETTORE GIOVANILE troveranno ogni giorno al campo le persone preposte a rispondere ad ogni quesito.