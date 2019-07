Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Oggi allo stadio “Comunale” di Sanremo due calciatori hanno firmato il contratto che li legherà alla Sanremese nella prossima stagione agonistica in serie D. Si tratta del centrocampista Marco Spinosa (che nello scorso torneo in maglia biancoazzurra ha realizzato 7 gol) e dell’attaccante Domenico Vitello (che torna a giocare nella città dei fiori dopo due anni e mezzo).

