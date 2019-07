Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

“Siamo molto contenti che anche quest’anno alcuni dei nostri atleti abbiano potuto partecipare a questo importante appuntamento sportivo del calendario paralimpico nazionale, confrontarsi con i migliori nuotatori d’Italia e vivere tante emozioni – dice Alessandra Mamino, Presidente della Polisportiva IntegrABili – La trasferta è stata agevolata dall’utilizzo del pulmino che la Polisportiva IntegrAbili ha acquistato con i contributi del 5 per mille degli anni scorsi. Facciamo le nostre congratulazioni a tutti gli atleti ed un particolare ringraziamento agli istruttori di nuoto che si sono alternati nell’allenamento dei ragazzi durante tutto l’anno”.

Gli IntegrAbili, guidati nella trasferta dal vice Presidente Donatella Barilla e dal tecnico di nuoto Marco Barisciani, tornano con un titolo italiano Fisdir e 2 medaglie di bronzo. Prestazioni ottime da parte di tutti gli atleti: Alberto Bongioanni, Francesco Rebora, Giada Farfalla, Gabriele Garibaldi, Giorgia Amodeo a cui vanno le congratulazioni da parte di tutto il Direttivo della Polisportiva. Sofia Allavena ha conquistato il gradino più alto del podio aggiudicandosi la medaglia d’oro ed il titolo di Campione d’Italia nei 200 Misti; medaglie di bronzo per Giada Farfalla nei 50 Rana e Giorgia Amodeo nei 50 dorso.

Si è appena conclusa la trasferta dei giovani atleti della Polisportiva IntegrAbili a Chianciano Terme per i Campionati Assoluti Estivi di Nuoto e Nuoto Sincronizzato Fisdir (Federazione Italiana Sport Paralimpici degli Intellettivi Relazionali) che si sono svolti dal 26 al 29 giugno.

