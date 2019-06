La Rari Nantes Imperia sta svolgendo l’ultimo allenamento poi, intorno a mezzogiorno di oggi, partirà alla volta di Viterbo dove la attendono i play-off di Serie B, ultimo atto di una stagione lunghissima. Una trasferta che comincia con una conferma importante: Mercedesz Stieber sarà l’allenatrice della Prima Squadra Femminile anche nella stagione 2019/2020.

La Presidente ed il Consiglio Direttivo della Rari Nantes Imperia hanno prolungato l’accordo con il tecnico per il prossimo campionato, rinnovandole la fiducia incondizionata. La Rari e Merci lavoreranno ancora insieme, indipendentemente dal risultato dei play-off, continuando così il progetto cominciato la scorsa stagione.

Intanto la squadra è pronta per l’atto finale alla ‘Comunale’ di Viterbo. Il programma giallorosso si svilupperà in tre partite, con girone all’italiana. Le prime due classificate otterranno la promozione in Serie A2. Le sfide cominceranno sabato 29 giugno con la Rari impegnata, alle ore 15.30, contro la Cosernuoto proveniente da Civitavecchia. Le altre due partite verranno giocate domenica 30 giugno: alle ore 11, sarà il turno della Florentia Sport Team e, alle 17, le imperiesi chiuderanno contro Libertas Virgiliana Mantova.

Ecco le convocate di Merci Stieber per i play-off: Capitano Sarah SOWE (portiere); Margherita GARIBBO, Elisa MARTINI, Francesca PLATANIA, Anna AMORETTI, Sofien MIRABELLA, Bianca ROSTA, Giorgia FERRARIS, Margherita AMORETTI, Lise ACCORDINO, Gaia CERRINA, Elisabetta SATTIN; Chiara DI MATTIA (Portiere).