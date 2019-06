Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

I saldi dureranno 45 giorni e, almeno tre giorni prima della data di partenza, dovrà essere esposto un cartello ben visibile dall’esterno che ne annunci l’effettuazione. “Per una corretta informazione – consiglia l’assessore Benveduti – invitiamo i cittadini, liguri e non, a monitorare il sito www.regione.liguria.it, organo ufficiale delle disposizioni e dei provvedimenti regionali”.

