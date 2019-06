A partire dal prossimo 1 luglio 2019 e sino al 1 settembre 2019 saranno attivi gli ambulatorio medico-turistici, dedicati ai cittadini “turisti”, non residenti nella provincia di Imperia (comprese le persone straniere), presso le sedi di:

Diano Marina sede del Distretto Sanitario – C.so XX Settembre 9

Riva Ligure Ambulatorio – Via Giardino 5

Arma di Taggia sede della Croce Verde – Via Aurelia Ponente 48

Si tratterà di un ambulatorio assimilabile a quello del Medico di Medicina Generale e l’attività sarà svolta da Medici di Continuità Assistenziale che effettueranno:

Visite e prestazioni ambulatoriali che non richiedono l’accesso al domicilio o al Pronto Soccorso;

Prescrizioni farmaceutiche;

Ripetizione di ricetta urgente;

Redazione di certificati medici (astensione dal lavoro etc.);

Trasferimento di pazienti all’area di emergenza-urgenza, nei casi di necessità.

SEDI

ORARI

Diano Marina – presso del Distretto Sanitario di C.so XX Settembre, 9

Nei giorni prefestivi e festivi dalle 17 alle 20

Nei giorni feriali dalle 18 alle 20

Riva Ligure – Via Giardino 5

Nei giorni feriali (martedì e giovedì) 18 alle 20

Arma di Taggia – presso sede della Croce Verde, Via Aurelia Ponente 48

Nei giorni prefestivi e festivi dalle 17 alle 20

Nei giorni feriali (lunedì, mercoledì e venerdì) dalle 18 alle 20

“I numeri delle presenze e degli arrivi in Liguria – sottolinea la Vicepresidente e Assessore alla Sanità di Regione Liguria Sonia Viale – sono in costante aumento e anche il sistema sanitario deve attrezzarsi al meglio per garantire risposte efficaci a coloro che, italiani e stranieri, scelgono la nostra regione per trascorrere un periodo di vacanza. Per questo, in continuità con gli anni scorsi e in considerazione dell’impatto dei flussi turistici sul territorio imperiese, Asl 1 ha predisposto l’attivazione di questi ambulatori medici, anche a fronte della fisiologica riduzione durante l’estate dell’attività di day surgery e degli interventi chirurgici programmati, che garantiscono una maggiore disponibilità di posti letto utilizzabili in caso di necessità”.

L’accesso alle prestazioni è diretto e soggetto al pagamento da parte del cittadino non residente di una tariffa di 15 euro, eventualmente rimborsabile dalla ASL di appartenenza del cittadino, presentando la domanda e la ricevuta di pagamento. Anche le persone con esenzione ticket dovranno corrispondere tale quota.

“Come ogni anno l’Azienda cerca di rendere più sicure le vacanze dei nostri numerosi turisti – dichiara il Direttore Generale di Asl 1 Marco Damonte Prioli – e si impegna ad avvicinare sempre di più i servizi alle esigenze di chi decide di trascorrere le vacanze presso il nostro territorio.”

Si ricorda che presso il Pronto Soccorso di Imperia e di Sanremo, e presso il Punto di Primo Intervento di Bordighera, è attivo 7 giorni su 7, dalle ore 8 alle ore 20 l’ambulatorio di bassa criticità per l’assistenza dei pazienti ai quali in fase di triage vengono attribuiti i codici di minor gravità (bianco – verde).