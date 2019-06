Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Un Boeing 777 ha colpito un ponte di imbarco all’aeroporto di Nizza dopo essere atterrato. Un errore umano è all’origine dell’incidente, il cui danno è stato fortunatamente solo materiale. L’ala sinistra di un aereo della “Kuwait Airways” si è schiantato contro la struttura dell’aeroporto Nice Côte d’Azur. Il volo di ritorno è stato immediatamente cancellato e sono stati segnalati ritardi all’aeroporto. La compagnia aerea ha dichiarato su Twitter che tutti i passeggeri e l’equipaggio di cabina erano stati evacuati in sicurezza dall’aereo e che nessuno è rimasto ferito.

