La Sanremese Calcio è vicina a Nicolò e Samuele Lodovici, promettenti giocatori del Settore Giovanile biancoazzurro, che militano rispettivamente nei Giovanissimi Regionali 2004 e negli Esordienti 2006, per la scomparsa dell’amatissimo padre Sergio.

L’uomo, 43 anni, rimasto gravemente ferito in un incidente stradale nello scorso mese di marzo sull’Aurelia all’altezza di Ospedaletti, si è spento in un letto dell’Ospedale Santa Corona a Pietra Ligure.

La Sanremese Calcio, profondamente colpita, porge le più sentite e sincere condoglianze.

