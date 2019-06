Serie A Banca d’Alba-Moscone – Quinta ritorno

Olio Roi Imperiese-Robino Trattori Santo Stefano Belbo 2-11

Alusic Acqua S.Bernardo Merlese-Marchisio Nocciole Egea Cortemilia 10-11

Araldica Castagnole Lanze-Acqua S.Bernardo Spumanti Bosca Cuneo 11-4

Lunedì 24 giugno ore 20.30

ad Alba: Torfit Langhe e Roero Canalese-Araldica Pro Spigno

Riposa: Tealdo Scotta Alta Langa

Pallapugno: i risultati di domenica in Serie C1 e Femminile

Serie C1 – Seconda ritorno

Sommariva Bormidese-Monastero Dronero 4-11

Femminile – Sesta giornata

Subalcuneo-Canalese sospesa 3-1, prosegue martedì 25 giugno ore 21 a Cuneo

Gymnasium Albese B-Amici del Castello 6-9

San Leonardo-Gymnasium Albese A 4-9

Riposa: Murialdo

Pallapugno: i risultati di domenica 22 giugno dei campionati giovanili

Juniores Girone A – Terza ritorno

Neivese A-Augusto Manzo 9-3

Allievi Girone B – Seconda ritorno

Pro Paschese-Don Dagnino 7-8

Esordienti Girone A – Seconda ritorno

Pro Paschese-Spec 7-0

Murialdo A-Merlese 3-7

Esordienti Girone C – Seconda ritorno

Peveragno C-Virtus Langhe 7-2

Pulcini Girone A – Seconda ritorno

Gottasecca-Monticellese 7-1

Promozionali Girone A – Prima giornata a Diano Castello

San Leonardo-Taggese 5-0

Amici Castello-Imperiese 5-3

San Leonardo-Imperiese 5-2

Taggese-Amici Castello 5-4

San Leonardo-Amici Castello 5-2

Imperiese-Taggese 5-2

Promozionali Girone B – Seconda giornata a Neive

Ricca-Monticellese 5-2

Alta Langa-Neivese 5-4

Ricca-Neivese 5-2

Alta Langa-Monticellese 5-4

Ricca-Alta Langa 5-4

Monticellese-Neivese 5-3

Promozionali Girone F – Prima giornata a Mondovì

Merlese-Virtus Langhe 5-3

San Biagio-Ceva 5-0

San Biagio-Virtus Langhe 5-1

Merlese-Ceva 5-3

Virtus Langhe-Ceva 5-3

San Biagio-Merlese 5-0

Promozionali Girone H – Quarta giornata a Rocchetta Belbo

Araldica Castagnole Lanze-Ultreia et Suseia 5-3

Araldica Castagnole Lanze-Castino 5-3

Valle Bormida-Ultreia et Suseia 5-0

Valle Bormida-Castino 5-2

Castino-Ultreia et Suseia 5-4

Valle Bormida-Araldica Castagnole Lanze 5-4

Classifica finale: Araldica Castagnole Lanze 9, Valle Bormida 8, Castino 4, Ultreia et Suseia 3.