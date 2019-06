Sono due le persone ferite nell’incidente avvenuto a Pigna in Val Nervia dove un auto si è scontrata frontalmente con un bus della Riviera Trasporti. Oltre Al conducente dell’automobile trasportato in codice Rosso con l’elicottero in ospedale anche una passeggera del Bus è rimasta ferita ed è stata trasportata in codice giallo all’ospedale.

