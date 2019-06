Giovanni Toti si ricandiderà nel 2020 come presidente della Regione Liguria. “Sto dando il mio contributo a risistemare Forza Italia e a ricostituire un centrodestra ampio, plurale ed equilibrato, ma la nostra opera di ricostruzione e di sviluppo della Liguria continuerà anche nel prossimo mandato. Molte delle positive esperienze in Liguria vorrei che fossero l’esempio per quello che dobbiamo fare a livello nazionale” ha dichiarato Toti.

