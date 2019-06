Venerdì 21, sabato 22 e Domenica 23 giugno alle 21,30 presso la Vecchia Stazione di Imperia Oneglia Lo Spazio Vuoto in collaborazione con l’Amministrazione del Comune di Imperia presenterà lo spettacolo “La visita della vecchia signora” di F. Durrënmatt.

L’allestimento è inserito nelle manifestazioni del Comune di Imperia, un primo passo speriamo per una futura collaborazione tra l’ente pubblico ed il piccolo teatro cittadino che quest’anno festeggia i 10 anni e che è diventato il fulcro del teatro in città, soprattutto grazie all’alto livello degli spettacoli ospitati e prodotti e alla scuola di recitazione che conta ormai più di 100 allievi.

La tragicommmedia, scritta da Durrënmatt nel 1956, si svolge in gran parte nella vecchia stazione di una piccola città in rovina ed è lo spettacolo conclusivo del laboratorio di recitazione corso adulti, inserito quest’anno nella programmazione de Lo Spazio Vuoto. Insegnanti e registi gli attori e direttori artistici Livia Carli e Gianni Oliveri. “La visita della vecchia signora” è una commedia, una tragedia e una farsa con al centro una piccola città in decadenza, la commedia di un amore tradito, la tragedia di una violenza assurda, la farsa di un’intera società ipocrita e connivente.

La vicenda ruota su una vendetta, ha a che fare con l’amore, con l’abbandono, ma anche con la psicologia della folla, con il potere del denaro, con il cinismo capitalistico e si ammanta di amara derisione nei confronti di una società malata, pronta a speculare sulle proprie vittime. Il costo del biglietto è di € 11. Per informazioni e prenotazioni telefonare al 3297433720 – 3737007032.