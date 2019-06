Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Venerdì 28 giugno al Grand Hotel Londra di Sanremo si terrà la serata a favore della sezione provinciale Lilt – Lega Italiana per la Lotta Tumori. E’ possibile prenotare l’apericena chiamando la sede LILT allo 0184/570030 (dalle ore 9 alle ore 12 e dalle 15 alle 17.30) o Andrea al numero 370/3246167 (dalle ore 9 alle ore 19), fino a esaurimento dei posti.

