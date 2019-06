Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Pallapugno: il punto sulla Serie C1, C2 e Femminile Serie C1 – Nona giornata (ultima d’andata) Acqua S.Bernardo Spumanti Bosca Cuneo-Araldica Castagnole Lanze 6-11 Monastero Dronero-Bubbio 11-9 Barbero Albese-Torfit Langhe e Roero Canalese 11-2 Ultreia et Suseia-Banca Alba Olio Desiderio Ricca 11-8 Polisportiva Pieve di Teco-Sommariva Bormidese 11-5 Prima ritorno Lunedì 17 giugno ore 21 a Cuneo: Acqua S.Bernardo Spumanti Bosca Cuneo-Torfit Langhe e Roero Canalese Mercoledì 19 giugno ore 21 a Monastero Dronero: Monastero Dronero-Ultreia et Suseia a Pieve di Teco: Polisportiva Pieve di Teco-Araldica Castagnole Lanze a Bubbio: Bubbio-Sommariva Bormidese Giovedì 20 giugno ore 21 ad Alba: Barbero Albese-Banca Alba Olio Desiderio Ricca

