Il Caramagna F. C., settore calcio dell’Unione Sportiva Parrocchia Caramagna di Imperia, sta rientrando in queste ore dall’Abruzzo dove ha partecipato alle finali dei Campionati Nazionali CSI di calcio a 5. Una splendida esperienza guadagnata con il titolo regionale Under 10 che ha permesso ai piccoli campioncini di Imperia di rappresentare la Liguria in questa importante manifestazione. Lusinghiero il sesto posto finale anche in considerazione che parte della squadra era sotto leva di un anno. Ora le meritate vacanze.

