Cristian B., 45enne sanremese che nel luglio 2018 in strada Ernesto Marsaglia, aveva provocato un incidente stradale nel quale erano rimaste ferite due persone, ha patteggiato una condanna a un anno e 10 mesi, con l’accusa di lesioni gravi. Si era messo alla guida dello scooter con un tasso di alcol nel sangue quattro volte superiore al limite. Era anche senza patente e senza assicurazione, come riporta Paolo Isaia su “Il Secolo XIX”.

