Un bus della Riviera Trasporti ha sfondato il dehor di un bar di Taggia. Ieri il mezzo ha cominciato a muoversi lentamente sino ad investire l’esterno del bar Frascati in piazza IV Novembre. Nessuno è rimasto ferito. I danni al bar ammonterebbero a qualche migliaia di euro. Il bus era stato parcheggiato e, sopra, non c’era nessuno. L’incidente sarebbe stato causato da un guasto ai freni, come scrive Marco Corradi su “La Stampa”.

Correlati