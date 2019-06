Il Consiglio comunale di Sanremo è convocato in adunanza ordinaria, ai sensi dell’art. 14 dello Statuto comunale, nella sala delle riunioni, presso la sede del Comune – Palazzo Bellevue – in Corso Cavallotti 59, per giovedì 20 giugno, in prima convocazione con inizio dei lavori alle 17.30 ed eventuale prosecuzione dopo le ore 24 per la trattazione del seguente ordine del giorno:

1.

SETTORE SEGRETARIO GENERALE – SERVIZIO SEGRETERIA E ORGANI ISTITUZIONALI CONVALIDA DEGLI ELETTI, ALLA CARICA DI SINDACO E DI CONSIGLIERE COMUNALE, A SEGUITO DELLE CONSULTAZIONI ELET TORALI DEL 26 MAGGIO 2019, E CONTESTUALE SURROGA DI CONSIG LIERA DIMISSIONARIA (SI PROPONE IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ)

2.

SETTORE SEGRETARIO GENERALE – SERVIZIO SEGRETERIA E ORGANI ISTITUZIONALI ELEZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

3.

SETTORE SEGRETARIO GENERALE – SERVIZIO SEGRETERIA E ORGANI ISTITUZIONALI ELEZIONE DEL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

GIURAMENTO DEL SINDACO COMUNICAZIONI DA PARTE DEL SINDACO SULL’INTERVENUTA NOMI NA DEL VICE SINDACO E DEGLI ALTRI COMPONENTI DELLA GIUNTA COMUNALE

6.

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DEL BENESSERE – SERVIZIO DEMOGRAFICO – ELETTORALE NOMINA COMPONENTI COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE (SI PROPONE IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ)