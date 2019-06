Domani, 13 giugno, prenderà ufficialmente il via la 39esima edizione della festa di San Giovanni. La manifestazione, che quest’anno ha cambiato location e fino al 25 giugno occuperà la zona del molo corto di Oneglia, prevede un programma ricco di iniziative già dal primo giorno.

Alle ore 18.30 di domani il taglio del nastro alla presenza di autorità e ospiti darà il via ai festeggiamenti. La serata proseguirà con la musica dell’Associazione Panta Musica e quindi in calata Cuneo con l’esibizione dei balli country della Old Wild West. Dalle 21.15 il palco principale vedrà la presenza di un gruppo decisamente particolare: gli “Stregoni”.

Dalle 22.15 torna il tradizionale appuntamento musicale con DJ Tex e ballando sotto le stelle.

A partire dalle 19.00 di domani apriranno le cucine e assieme ai tradizionali menù legati a Ineja e allo stoccafisso, gli ospiti troveranno molte piacevoli sorprese. Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito www.ineja.it

