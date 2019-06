Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Nella mattinata di ieri la Volante della Polizia di Stato si è recata in ospedale ad Imperia dove è stato segnalato un furto perpetrato nel magazzino dei farmaci. Il personale dell’ospedale ha riferito agli agenti intervenuti che il locale era stato chiuso a chiave nel sabato pomeriggio. I poliziotti hanno rilevato l’effrazione della porta di ingresso del locale e la forzatura della porta del vano frigorifero, dai quali erano stati rubati alcuni farmaci e materiale sanitario. Gli agenti hanno proceduto con gli opportuni accertamenti investigativi.

