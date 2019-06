Sarà Matteo De Villa il quinto assessore del Comune di Ventimiglia e rappresenterà Forza Italia con incarico al commercio. Dopo un incontro ieri con la Dottoressa Cristina D’Andrea, prima degli eletti in Forza Italia, la stessa Cristina D’Andrea ha dichiarato che i suoi attuali impegni di lavoro che la vedono impegnata a Milano le impedirebbero di assumere la carica di assessore, soprattutto in una Giunta super attiva con a capo il sindaco Scullino. Matteo De Villa ha quindi accettato la richiesta di Scullino. Giovane e abile imprenditore completa la qualificata Giunta Scullino. Una Giunta giovane e competente, come aveva promesso il Sindaco Scullino.

Cristina D’Andrea sarà la capogruppo di Forza Italia in consiglio comunale

Foto tratta dal profilo Facebook dell’assessore De Villa.