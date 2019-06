“Voglio ringraziare tutti coloro che hanno contribuito al successo della 15ma edizione della Coppa Primavera che si è conclusa ieri. Hanno fatto un lavoro straordinario facendo conoscere la nostra cittadina a migliaia e migliaia di persone, solo ieri c’erano 32 squadre, 600 atleti e probabilmente un migliaio di accompagnatori. Durante i dodici tornei di quest’anno abbiamo avuto la netta sensazione che la Coppa Primavera di San Bartolomeo al Mare sia ormai diventata un punto di riferimento tra i tornei di fine stagione, sicuramente per tutte le società sportive del nord Italia, tra cui alcuni nomi blasonati. Oltre alla società Golfo Dianese, voglio estendere il mio ringraziamento veramente a tutti, scusandomi per non aver potuto dare il mio consueto contributo. Spero di potermi rifare l’anno prossimo”.

Valerio Urso, Sindaco di San Bartolomeo al Mare