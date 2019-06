Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Questo pomeriggio, su richiesta del Sindaco di Genova, i vigili del fuoco hanno recuperato la bandiera della città di Genova dall’antenna della pila 10 del viadotto Polcevera, dove avevano osato metterla a settembre dello scorso anno. Con la dovuta cautela, il personale SAF ha raggiunto la pila, dalla quale si è poi calato a terra per consegnare quel che resta della bandiera, nelle mani del Sindaco di Genova Marco Bucci.

