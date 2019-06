Ad Anna Rita Zappulla è stato revocato l’incarico di preside reggente dell’Ipsia “Marconi” di Imperia. Il suo posto è stato affidato a Elisabetta Bianchi, già dirigente scolastico dell’istituto Nazario Sauro a Imperia. La decisione è stata presa dal provveditore regionale Loris Azhar Perotti, a cui si sono rivolti gli studenti e i docenti del Marconi, sostenuti dai sindacati, così come il dirigente scolastico provinciale Luca Lenti che, dopo l’arresto della Zappulla per peculato, aveva trasmesso a Genova la documentazione sulla vicenda, come scrive Paolo Isaia su “Il Secolo XIX”.

