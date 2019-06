Dopo il successo dello scorso anno con ben 42 coppie iscritte torna il Festival nazionale del Beach volley Città di Sanremo categoria open maschile B1.

Il Trofeo Olio Amoretti e Garzano si articolerà in 2 giorni e sarà aperto a 32 coppie. L’organizzazione è curata dalla Polisportiva Riviera Volley e Beach volley, si è trattenuta 2 wildcard per atleti di fama e categoria indoor, ma che non hanno punti nella classifica italiana del Beach volley.

Possibile l’iscrizione del big locale, ovvero Simone Parodi, giocatori di serie A ed ex ATLETA DELLA NAZIONALE, AIMONE ALLETTI, giocatore di serie A indoor e della Champion League di volley, oltre a iscritti provenienti da Lombardia – Emilia e Piemonte.

Il torneo si svolge ai bagni Italia, Lido e Morgana su ben 4 campi di cui tre fissi ed uno centrale montato per l’occasione.

Le gara inizieranno sabato 15 giugno ore 8.30 con la finale prevista per le 18.00 di domenica

la manifestazione organizzata dalla polisportiva grafiche Amedeo,sotto l’egida della fipav Liguria settore Beach volley, assessorato turismo e sport comune di Sanremo,regione Liguria ufficio sport